Париж, 14 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Согласно опросу Odoxa, кандидат в президенты Франции Валери Пекресс пользуется все большей популярностью у жителей Франции, сообщает Le Figaro.

Valeriepecresse.fr Валери Пекресс

По данным опроса, действующего президента Франции Эммануэля Макрона поддерживают 44% жителей страны.

Популярность Валери Пекресс растет. 50% жителей Франции хорошо относятся к её кандидатуре. Большинство французов также считают её «динамичной» и «компетентной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Франции Янник Жадо взял на себя обязательство назначить премьер-министром страны женщину.