Бухарест, 14 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Десятки румынских общественных деятелей подвергли резкой критике действия руководителей нескольких городов Румынии, встретившихся с послом Российской Федерации в Бухаресте Валерием Кузьминым. Об этом 14 декабря сообщил бухарестский телеканал Digi24.

seisdeagosto Бухарест

По словам главы Румынского дипломатического института Юлиана Фоты, в настоящее время Бухарест не рассматривает Москву в качестве своего партнера, а, следовательно, присутствие некоторых румынских чиновников на российском мероприятии следует расценивать как «недальновидность».

»У Румынии непростые отношения с Россией, и для того, чтобы принимать приглашение российского посольства, мэрам румынских городов следовало бы проконсультироваться с МИД и даже членами правительства нашей страны, — резюмировал Фота. — Как оказалось, для этих мэров бизнес важнее румынских интересов».

При этом на вопрос, что именно подразумевается под словосочетанием «румынские интересы», Фота не ответил.

Ранее активисты ряда общественных организаций Румынии призвали бойкотировать работу чиновников, принявших участие в контактах с Кузьминым.

Напомним, встреча мэров городов и представителей бизнеса Румынии с Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Бухаресте состоялась 10 декабря нынешнего года.

«Посол России призвал румынские политические и деловые круги критически отреагировать на ложные обвинения, распространяемые в отношении РФ, и рассмотреть процесс установления торгового сотрудничества с позиций ясного прагматизма», —говорится в заявлении посольства РФ в Бухаресте.