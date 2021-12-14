Москва, , 11:11 — REGNUM Частично отток капитала, о котором сообщил Банк России, связан с тем, что российские инвесторы стали очень много инвестировать в зарубежные активы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Тюльпаны

«И действительно, мода инвестирования в России в последние полтора года доросла до гомерических масштабов и стала очень похожа на тюльпаноманию XVII века, — сказал Дорофеев. — А Банк России сделал очень много для того, чтобы расширить возможности для инвестирования сбережений для российского населения. В том числе и в зарубежные активы. Многие пользуются эти возможностями, предпочитая выбирать активы, номинированные в более стабильной валюте, чем российский рубль».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев объяснил, с чем еще может быть связан бурный оттока капитала из РФ.

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