Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM Петербурженку госпитализировали в реанимацию после того, как ей на голову сорвалась крупная сосулька. Как сообщает издание «Фонтанка», инцидент произошел на набережной реки Мойки 13 декабря.

Сосульки Андрей Репин

Прохожие увидели лежащую без сознания женщину и вызвали скорую помощь. Пострадавшую в состоянии комы доставили в отделение реанимации Мариинской больницы. По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ранее в больницу с похожей травмой поступил еще один житель города.

Перепады температур привели к образованию крупных сосулек на козырьках домов Санкт-Петербурга. Как сообщает Live24, горожане жалуются, что коммунальщики Смольного не сбивают их вовремя, и это приводит к травмам среди горожан. Жители Петербурга на протяжении недели обращаются с жалобами в администрацию Александра Беглова на свисающие с крыш «сосульки-убийцы», но реакции до сих пор не получили. В нескольких районах города ГАТИ на прошлой неделе уже оштрафовала жилкомсервисы на 4 млн рублей за ненадлежащую уборку снега, отмечает «Фонтанка.ру».