Петербурженка оказалась в коме из-за вовремя не сбитой сосульки
Санкт-Петербург, 14 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Петербурженку госпитализировали в реанимацию после того, как ей на голову сорвалась крупная сосулька. Как сообщает издание «Фонтанка», инцидент произошел на набережной реки Мойки 13 декабря.
Прохожие увидели лежащую без сознания женщину и вызвали скорую помощь. Пострадавшую в состоянии комы доставили в отделение реанимации Мариинской больницы. По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ранее в больницу с похожей травмой поступил еще один житель города.
Перепады температур привели к образованию крупных сосулек на козырьках домов Санкт-Петербурга. Как сообщает Live24, горожане жалуются, что коммунальщики Смольного не сбивают их вовремя, и это приводит к травмам среди горожан. Жители Петербурга на протяжении недели обращаются с жалобами в администрацию Александра Беглова на свисающие с крыш «сосульки-убийцы», но реакции до сих пор не получили. В нескольких районах города ГАТИ на прошлой неделе уже оштрафовала жилкомсервисы на 4 млн рублей за ненадлежащую уборку снега, отмечает «Фонтанка.ру».