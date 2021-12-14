Новосибирск, 14 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области перед судом предстанет бывший начальник отдела опеки и попечительства министерства труда и социального развития. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Thedailybeast.com Уголовное дело

«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, обязанностям по службе, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан)», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, на жильё детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 2020 году в Новосибирской области было выделено более 500 млн рублей. Из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей обвиняемой неосвоенными остались 14 млн 358 тыс. рублей, выделенные из регионального бюджета. Были нарушены права и законные интересы не менее семи лиц из указанной категории граждан, которые в 2020 году не получили жилые помещения.

Вину 55-летняя фигурантка по делу признала в полном объёме. Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.