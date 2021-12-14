Москва, , 11:09 — REGNUM Растущий профицит счета текущих операций снижает риски долговой устойчивости, связанные с совокупным внешним долгом России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал информацию об оттоке капитала из РФ, который за 11 месяцев 2021 года достиг почти 74 млрд долларов.

Долг Chris Potter

«По методологии СНС (система национальных счетов — прим. ИА REGNUM) отток капитала говорит о том, что страна хорошо зарабатывает на внешней торговле, в результате чего в платежном балансе формируется положительное сальдо, — сказал Дорофеев. — Доходы от экспорта превышают расходы на импорт, и к нам в руки идет чистый денежный поток. Конечно же, в данном случае в первую очередь речь идет о сырьевых товарах, цены на которые очень солидно выросли с марта 2020 года».

Это «конъюнктурная история», которая, как подчеркнул Дорофеев, не будет сохраняться на рынках вечно.

«Но сегодня у России из-за нее сформировалась очень сильная финансовая позиция, — отметил экономист. — Растущий профицит счета текущих операций снижает валютные риски и риски долговой устойчивости, связанные с совокупным внешним долгом России. С этой точки зрения отток капитала означает, что экономические агенты инвестируют излишки заработанных средств заграницу».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какое влияние на курсовую динамику оказал отток капитала из РФ.

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