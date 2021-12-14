Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM В Петербурге в текущем году провели ремонт на дорогах общей протяженностью более 125 километров в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Ремонт дорог Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В 2021 году наш регион впервые присоединился к нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Благодаря финансовой поддержке федерального центра Петербург выполнил обязательства по нацпроекту на 2021 год — в нормативное состояние приведены 73% городских дорог», — сообщил губернатор Александр Беглов.

В первую очередь в 2021 году ремонтировались те участки дорог, которые ведут к объектам социального значения и которые отличаются большой транспортной нагрузкой. В ходе работ использовались новые технологии, которые способны учитывать влияние погодных условий на состояние дорожного покрытия и тем самым продлевать срок его службы.

Напомним, в 2022 году в Петербурге потратят около 9 млрд рублей на ремонт дорог. Губернатор также заявил о планах ремонта на последующие три года. В норму к 2024 году планируют привести 85% магистралей.

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