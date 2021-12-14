Москва, 14 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В РФ не наблюдается резкого спроса на наличную валюту со стороны населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил ведущий эксперт института «Центр развития» ВШЭ Сергей Пухов. Так он прокомментировал информацию о том, что за 11 месяцев 2021 года отток капитала из РФ достиг почти 74 млрд долларов.

Инвестиции

«Значимого давления на курсовую динамику такой отток не оказал, — сказал Пухов. — Резкого роста спроса на наличную валюту со стороны населения на отмечено. Такой отток свидетельствует о низкой инвестиционной привлекательности России: низком притоке прямых иностранных инвестиций в страну и еще более значительных инвестициях в зарубежные активы. В то же время для повышения конкурентоспособности российской экономики на мировых рынках нужны новые инвестиции, передовые технологии и оборудование».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пухов объяснил, сократится ли отток капитала из РФ в 2022 году.