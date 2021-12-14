Москва, 14 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Первый ежегодный рейтинг российских вин, в котором обозначены ключевые тренды развития виноделия страны, составил 14 декабря журнал Forbes.

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Уточняется, что в основе рейтинга — дегустационная оценка вина и для него было предоставлено производителями 270 вин, а также это количество было дополнено закупленными организаторами на основе рекомендаций экспертного совета винами.

Также отмечается, что финальная дегустация состоялась 10 ноября, и полученные винами оценки стали основой для включения в рейтинг 100 лучших марок.

Первое место досталось краснодарскому сухому красному вину «Sikory. Пино нуар. «Семейный резерв». Семигорье» от винодельни «Имение Сикоры».

Вторым в рейтинге стало крымское сухое красное вино «Эссе» от производителя «Сатера», третьим — крымское сухое красное вино «Винный клуб Бельбек», винодельни «Бельбек».

При этом также добавляется, что вина выбирали из числа вин наиболее молодого урожая, и также экспертами учитывалась доступность вина для потребителя, которое было разделено на восемь групп по цене и по объему выпуска.