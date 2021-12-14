Лос-Анджелес, США, , 11:21 — REGNUM Сервис Netflix опубликовал новый постер продолжения сериала «Ведьмак». Изображение доступно в Twitter-аккаунте Netflix Geeked с 13 декабря.

«Ведьмак» Иван Шилов © ИА REGNUM

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1470438384925618176

На постере изображена лошадь главного героя шоу Геральта (Генри Кавилл). Подпись на фото звучит как «Destined to neigh» («Суждено ржать»).

ИА REGNUM напоминает, что премьера второго сезона сериала «Ведьмак» состоится 17 декабря 2021 года на платформе Netflix. Шоу будет состоять из восьми эпизодов.

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