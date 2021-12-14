Париж, 14 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Париж получил очередной удар от Вашингтона. Белый дом объявил, что Греции будет продано четыре многоцелевых корабля типа MMSC (Multi-Mission Surface Combatant), а также одобрена модернизация греческих фрегатов типа MEKO. Общая сумма сделки составит более 10 млрд долларов. Договорённость означает, что США лишили французскую судостроительную компанию Naval Group очередного выгодного контракта.

Elle.fr Эммануэль Макрон

Французское правительство было шокировано подобной новостью. Как отметили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ, в Париже рассчитывали на «греческую сделку», и минобороны Франции поспешило заявить, что «предложение Соединённых Штатов запоздало и уже не действительно. Сделка с греками заключена, американская инициатива не может быть рассмотрена».

Повторяется ситуация трёхмесячной давности, когда французские судоверфи лишились контракта для австралийских ВМФ на постройку 12 подводных лодок на сумму в 55 млрд евро. Тогда дело дошло до отзыва в Париж послов из США и Австралии.

В октябре Джо Байден пытался примириться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты договорились «о стратегическом диалоге», но можно с уверенностью предположить, пишут эксперты, что французская делегация не удовлетворилась объяснениями главы Белого дома. Нельзя забывать, что уже 1 января 2022 года Франция займёт место председателя в Евросоюзе, и тогда найдет способ болезненно ответить США.

Возможно, именно такого развития событий и опасается Вашингтон после переизбрания Макрона, поэтому наносит по французскому лидеру сокрушительные удары один за другим, предположили в РУССТРАТ.

Эксперты подчеркнули, что после того как Ангела Меркель покинула пост канцлера ФРГ, Макрон — самый авторитетный и влиятельный политик в Европе, а значит может создать угрозу для Соединённых Штатов. Он не раз говорил о желании пересмотреть конфигурацию европейской безопасности, то есть достигнуть соглашения с Москвой, вести продуктивный диалог с Пекином и выпроводить США из Европы.

Поэтому президенту Франции предстоит очень трудная борьба за переизбрание. В Институте РУССТРАТ уверены, что в ближайшем времени США нанесут по Макрону новые удары.