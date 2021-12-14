Москва, 14 декабря, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В 2022 году по мере прекращения пандемии и торможения роста экспорта при снижении цен на мировых рынках РФ ждет возобновление роста импорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил ведущий эксперт института «Центр развития» ВШЭ Сергей Пухов.

Vestikavkaza.ru Дыра в капитале

«В 2022 году можно ожидать возобновления роста импорта товаров по мере окончания ковидных ограничений и торможения роста экспорта при снижении цен на мировых товарных рынках после восстановительного роста экономики и ценового ралли в 2021 году, — сказал Пухов. — Резко увеличится дефицит услуг после открытия границ и реализации отложенного за несколько лет спроса на туристические поездки».

При этом, как подчеркнул Пухов, потребность в рабочей силе приведет к увеличению притока мигрантов в РФ, а стало быть, росту трансфертов за рубеж.

«В результате резко сократится профицит счета текущих операций. Поэтому можно ожидать резкого, в полтора-два раза сокращения чистого оттока капитала частного сектора, — предположил Пухов. — Однако его «нормализация» ниже 30 млрд долларов вряд ли произойдет в 2022 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из экономики РФ стал уходить избыток валюты.