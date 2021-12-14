Махачкала, 14 декабря, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Дагестане 14 декабря сильный ветер нанес ущерб электросетевому хозяйству республики. Отключены от энергоснабжения 39 населенных пунктов, в которых проживают почти 40 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе минэнерго и ЖКХ республики.

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В настоящее время на месте аварийных отключений работают бригады электриков. Они переведены на особый режим работы из-за частых аварий, вызванных сильным ветром, скорость которого достигает 25 м/с.

«В Дагестане остались без электричества более 40 тыс. жителей в 39 населенных пунктах. В регионе фиксируется ухудшение погоды: дождь и порывистый ветер до 25 м/с. Энергетики переведены на особый режим работы», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 1 декабря в Дагестане из-за непогоды остались без электроснабжения жители почти 230 населенных пунктов.

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