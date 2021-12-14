Будапешт, , 11:18 — REGNUM Перевозивший мигрантов автомобиль врезался в дом на юге Венгрии. Погибли по меньшей мере семь пассажиров, сообщила 14 декабря венгерская полиция.

Венгрия. Стена, предназначенная для предупреждения пересечения нелегальных иммигрантов с территории Сербии DélmagyarországSchmidt Andrea

Трагедия произошла ночью в городе Морахалом, находящемся неподалёку от границы с Сербией. Полицейские хотели остановить минивен с сербскими номерами, но водитель не подчинился требованию, попытался скрыться и врезался в здание.

В автомобиле находились 11 человек. Четверо, включая водителя, получили травмы, остальные погибли. Водителя задержали, ему грозит ответственность за контрабанду людей и создание несчастного случая со смертельным исходом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Болгарии на автомагистрали «Струма» произошла авария с участием туристического автобуса. Погибли 46 человек.

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