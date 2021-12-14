Москва, , 11:16 — REGNUM Следом за банкротным иском к миллиардеру Зиявудину Магомедову схожие претензии получила и аффилированная с ним компания — ООО «Группа Сумма». Соответствующее заявление поступило в арбитраж Москвы, но ещё к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Thebluediamondgallery.com

Истцом в деле выступает компания «Стройновация», которая находится в стадии банкротства. Принадлежит фирма кипрскому юрлицу — LIMITED LIABILITY COMPANY BERCHIN LIMITED. Банкротный иск был подан 13 декабря 2021 года, но детали пока не сообщались.

Этому делу предшествовал финансовый спор, который компания «Стройновация» выиграла во второй инстанции. В итоге в июле 2021 года с ответчика было взыскано 300 млн рублей долга по договору займа и свыше 223 млн рублей процентов за пользованием им же.

Напомним, также ранее было инициировано банкротное дело в отношении главы совета директоров группы «Сумма» Зиявудина Магомедова — фигуранта списка Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019», который владел пакетом акций FESCO. 13 декабря в карточке дела появилась запись судьи Пешехоновой «об оставлении заявления/жалобы без рассмотрения», но не известно, заявления всех ли кредиторов рассмотрены. Пока производство по делу в целом не прекращено.

В банкротном деле Магомедова инициатором была компания «Глобалэлектросервис».

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