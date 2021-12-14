Москва, , 11:05 — REGNUM Из экономики РФ стал уходить избыток валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил ведущий эксперт института «Центр развития» ВШЭ Сергей Пухов. Так он прокомментировал информацию о том, что отток капитала из РФ достиг рекордных показателей.

Вывоз капитала Publicdomainpictures.net

«Чтобы понимать масштаб цифр оттока, можно принять за условно «нормальную» величину оттока в объеме 20−30 млрд долларов, которые мы наблюдали в 2016—2017 годах и перед коронакризисом в 2019 году, — сказал Пухов. — При этом среднегодовые цены на нефть в эти годы составляли в округленном виде более 40−50−60 долларов за баррель, а эффективный курс рубля в среднем за год либо не менялся, как это было в 2016 году, либо укреплялся. В период кризисов 2008 и 2014 годов отток достигал 130−150 млрд долларов, нефть снижалась, а курс рубля достаточно сильно падал. В 2021 году отток может достигнуть 80 млрд долларов (отток ускорился во втором полугодии) против 50 млрд долларов в 2020 году на фоне полуторакратного роста нефтяных цен и незначительного снижения эффективного курса рубля (главным образом из-за ослабления в апреле текущего года)».

Другими словами, как пояснил Пухов, цифры оттока хотя и высоки, но отражают лишь избыток сбережений относительно инвестиций.

«Причиной этого стал устойчивый рост стоимости экспорта, тогда как импорт во втором полугодии перестал расти и к концу года стал снижаться. Ежемесячный торговый профицит вырос с 10 млрд долларов в январе-мае до 18−20 млрд в последующие месяцы, — сказал Пухов. — Вот этот избыток валюты и стал уходить из страны, поскольку нарастить инвестиции в столь короткий срок невозможно, да и окупаемых проектов в таких объемах нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее отток капитала связали с деятельностью российских квазигосударственных организаций.