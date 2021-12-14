Самара, , 11:18 — REGNUM Пожар на птичьем рынке в Самаре мог произойти в результате замыкания электропроводки. Об этом 14 декабря сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко на оперативном совещании в областном правительстве.

Пожар на рынке в Шахтах ГУ МЧС России по Ростовской области

«По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Возбуждено уголовное дело», — приводит его слова пресс-служба правительства региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пожар на птичьем рынке в Самаре произошел 3 декабря. Огонь прошелся по территории в 1200 кв. метров. С пожаром боролись 126 человек на 39 единицах техники.

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