Волгоград, , 11:22 — REGNUM Кубок России по шахматам среди юношей впервые завоевал представитель Волгоградской области, 14-летний школьник Вадим Гасанов, сообщили ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе администрации города.

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Подросток — воспитанник спортивной школы № 20 Волгограда, его наставник — Александр Маслак. Соревнования за Кубок России проходили в начале декабря в Ярославле, этой победой школьник обеспечил себе участие в Высшей лиге чемпионата России по шахматам и добыл путёвку на юношеский Чемпионат мира в 2022 году.

В шахматной школе Волгограда, основанной в 1972 году, сейчас занимаются 265 юных спортсменов.