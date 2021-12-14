Москва, , 11:03 — REGNUM Рост инфляции в крупнейших экономиках мира все еще не остановился. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Инфляция Picserver.org

«Рост инфляции в крупнейших экономиках мира все еще не остановлен, поэтому правильнее говорить не о новой волне инфляции, а о продолжении старой, — сказал он. — Скорее всего, высокая инфляция сохранится, как минимум, до середины 2022 года. Пока Федеральная резервная система США (ФРС), Европейский центробанк и Национальный банк Китая продолжают стимулировать экономики, говорить о нормализации ситуации рано. Возможно, некоторые подвижки будут в течение первой половины 2022 года. Но решение об отказе от мягкой денежно-кредитной политики очень непростое, и только высокая инфляция может подтолкнуть к нему монетарные власти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что власти США могут снова включить «печатный станок», чтобы залить кризис очередной эмиссией долларовой массы.

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