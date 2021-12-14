Москва, 14 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Введение в США законодательства по отчетности о подозрительных операциях может сдержать ценовую динамику биткоина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Биткоин

«Британская компания финансовых услуг Standard Chartered ранее спрогнозировала, что стоимость биткоина достигнет пика примерно в конце 2021 или начале 2022 года и превысит 100 тыс. долларов. Однако существуют и другие прогнозы. Например, аналитики First Digital Trust считают, что к концу 2021 года цена останется в пределах 70−80 тыс. долларов. А некоторые полагают, что к 2025 году цена достигнет и даже превысит уровень в 250 тыс. долларов», — рассказала она.

По ее словам, биткоин — такой же финансовый инструмент, как ценные бумаги или валюта, — его стоимость определяют множество факторов: спрос, ликвидность, регуляторные изменения, признание институциональными инвесторами и прочие факторы.

«Поэтому, например, введение в США законодательства по отчетности о подозрительных операциях может сдержать ценовую динамику хотя бы потому, что первое время будет неясно, как проводить отчетность по подозрительным транзакциям, например инвесторам — физическим лицам», — заметила Левашенко.

Кроме того, она обратила внимание на то, что доля биткоина на рынке снижается.

«Если в сентябре 2019 года это было 67,8%, то в сентябре 2021 года — 42,5% (по данным CoinDesk Research)», — подытожила Левашенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что биткоин не сможет подорожать до максимальных значений из-за конкуренции с официальными цифровыми валютами.