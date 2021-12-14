Казань, 14 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. «Несанкционированное оформление кредита» стоило двоим жителям Татарии более 6,6 млн рублей. Оба пострадавших попались на уловки мошенников и лишились не только сбережений, но и заемных средств, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

На номер телефона 32-летней жительницы Казани позвонил неизвестный и от лица сотрудника службы безопасности банка заявил о несанкционированном оформлении на ее имя кредита. Для отмены операции необходимо перечислить на указанные счета сумму займа. Испуганная женщина перевела злоумышленникам 3,332 млн рублей. Для этого ей пришлось оформить кредит и перечислить средства на несколько банковских карт, оформленных на чужие имена. Через два дня женщина обратилась в полицию, где установили, что телефонные номера мошенников были оформлены в Москве и Башкирии.

С подобным заявлением обратился к стражам порядка и 45-летний житель города Набережные Челны. Он также пытался по указаниям аферистов пресечь несанкционированное оформление кредита. Мужчина оформил займ на свое имя и перевел на неизвестные счета 3,3 млн рублей. Для этого он посетил несколько банков, а также воспользовался онлайн приложением.

По каждому факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Казани увидела в соцсети рекламу одного из банков об инвестициях. После оставленной заявки на сайте ей перезвонил мужчина и представился сотрудником банка. Женщина по указаниям злоумышленника загрузила на мобильный телефон несколько приложений для ведения торгов на бирже. Затем позвонил брокер и предложил взять кредит для получения максимальной прибыли. Женщина оформила займы в трех банках на сумму более 1 млн рублей и через криптокошелек зачислила средства в личный кабинет, открытый на бирже.

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