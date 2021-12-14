Ярославль, 14 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Ярославле суд счёл доказанной вину троих задержанных на стадионе «Арена-2000» болельщиков и оштрафовал каждого из них. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Yarnews.net «Арена-2000»

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле 12 декабря на стадионе «Арена-2000» были задержаны трое фанатов хоккейного клуба «ЦСКА». Как сообщала пресс-служба ярославской полиции, вывели их за несоблюдение масочного режима.

14 декабря стало известно, что каждого из них оштрафовали на тысячу рублей. По двум протоколам за отсутствие маски в общественном месте и по одному за неповиновение сотруднику при исполнении.