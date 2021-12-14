Москва, , 11:01 — REGNUM Полностью отсутствуют какие-либо сбережения у 43% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Сбережения на чёрный день Pictures of Money

В случае потери дохода 13% заявили, что смогли бы прожить за счет своих накоплений менее одного месяца, 18% — от одного до двух месяцев. От трех месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 11%, от полугода до года — 8%. У 7% накоплений хватило бы на год и более.

Не имеют сбережений чаще всего граждане РФ с доходами менее 50 тыс. руб. (51%). В том, что сбережений хватило бы более чем на год, чаще всего убеждены люди старше 45 лет (10%).

Опрос проведен 9 ноября — 9 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 361 населенном пункте.

ИА REGNUM ранее сообщало, больше трети жителей России (37%) не имеют накоплений на чёрный день.

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