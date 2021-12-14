Бейрут, 14 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Курс национальной валюты Ливана опустился до исторического минимума. Как сообщает агентство Lebanon 24, на валютном рынке страны доллар продаётся за 26 900 — 26 950 ливанских лир, а цена на покупку варьируется в районе 26 950−27 0000 лир.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Среди причин резкого обвала национальной валюты называют последствия экономического кризиса, который начался в стране в ноябре 2019 года. Также своё влияние на падение ливанской валюты оказал курс турецкой лиры, который также переживает историческое падение.

Падение курса ливанской валюты сопровождается резким ростом цен на ряд товаров, поставляемых в страну из-за рубежа. Кроме того, в Ливане продолжается топливный и энергетический кризис, который уже привёл к небывалому росту цен на внутреннем рынке страны.