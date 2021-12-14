Баку, 14 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Азербайджанское агентство наземного транспорта (ААНТ) с 15 января запустит регулярные автобусные маршруты в районы Нагорного Карабаха, которые в ходе войны перешли под контроль Баку. Об этом сообщает пресс-служба ААНТ.

(сс) John Steedman Город Шуша

Первые рейсы свяжут Баку, село Ахмедбейли Физулинского района и аэропорт Физули с городом Шуша, а также Баку с городом Агдам. Для определения перевозчиков объявлен открытый конкурс.

«На начальном этапе рейсы в Карабах будут осуществляться два раза в неделю. Если перевозки будут рентабельными, количество рейсов может быть увеличено», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.