Ульяновск, 14 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В городе Новоульяновске Ульяновской области выделили почти 11 млн рублей на зимнее содержание 80 улиц. Подрядчик будет определён по итогам электронного аукциона. Соответствующее извещение размещено на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

Заказчиком выступает администрация Новоульяновска. На победителя аукциона возложат работы по уборке и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, площадей, территорий и мест общего пользования. В список включено 80 наименований улиц, переулков и различных территорий общей площадью 70,79 км (293 313 кубометров).

Максимальная цена контракта составляет 10 914 849 рубля 80 копеек. Источник финансирования — муниципальный бюджет Новоульяновска.

Заявки завершат принимать 17 декабря. При заключении данного контракта договор будет действовать по 30 апреля 2022 года.