Хабаровск, , 11:21 — REGNUM Власти Хабаровского края ввели дополнительные меры защиты пенсионеров от COVID-19, а также прорабатывают вопросы материального и нематериального стимулирования пожилых к вакцинации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пенсионеры

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Так, с 15 по 30 декабря самоизоляция распространяется на работающих сотрудников старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

«За минувшую неделю среди граждан 60+ заболеваемость выросла на 6%. Прививки в этой возрастной группе получили 55,8% жителей. В этой возрастной группе было зарегистрировано 360 заболевших на 100 тысяч жителей — это самые высокие цифры среди субъектов РФ. Отмечается и утяжеление течения болезни у пожилых пациентов и связывают это с поздними обращениями к врачам. Пенсионеры могут оставить заявку на вакцинацию на дому», — пояснили в минздраве Хабаровского края.

Чтобы обеспечить соблюдение режима самоизоляции, принято решение о приостановке с 15 по 27 декабря на территориях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре компенсации льготного проезда на городском транспорте для пожилых пассажиров без QR-кода.

По словам специалистов, ограничения направлены и на то, чтобы сократить число заболевших сотрудников детских учреждений, где трудятся многие пожилые люди. Так, на карантин пришлось закрыть детский сад в Бикинском районе. Зафиксированы вспышки коронавируса среди сотрудников других дошкольных учреждений.

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Как сообщало ИА REGNUM, министерство природных ресурсов Амурской области обеспокоено состоянием экологии. Ведомство обратилось к населению региона с призывом не пользоваться одноразовыми масками.