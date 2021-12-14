Москва, , 10:59 — REGNUM В России появление цифрового портфолио достижений может заменить ЕГЭ для поступления в вузы. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев Government.ru

«Практически уверен, что к 2030 году значительно вырастет роль портфолио. Класса с шестого ребята уже будут «копить» свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за различные соревнования или занятия — волонтерство, занятия спортом, творчеством, — достижения, которые потом дадут им право поступать в высшие учебные заведения», — сказал Музаев.

По его словам, такое цифровое портфолио станет «копилкой достижений», а не «копилкой чёрных меток»: «Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с 6-го класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ».

Музаев подчеркнул, что в такое портфолио должны включаться «не только творческие, спортивные и другие внешкольные успехи, но и знания по предметам»: «Все достижения должны быть зафиксированы только в определенных центрах, которым доверяет Минобрнауки, Минпросвещения, Рособрнадзор, Минкультуры, Росмолодежь и т.д., и верифицированы. Достижения должны быть значимыми. Это непростая задача, но в любом случае, рано или поздно мы к этому придем».