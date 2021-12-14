Москва, , 10:57 — REGNUM В четверг, 16 декабря, президент России Владимир Путин проведет переговоры со своим коллегой из Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Ухнаагийн Хурэлсух и Владимир Путин Kremlin.ru

«Шестнадцатого декабря пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который будет находиться в России с визитом», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе переговоров главы двух государств намерены провести перспективы развития стратегического партнерства России и Монголии, а также обменятся мнениями по взаимодействию на международной арене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном провел президент России Владимир Путин.