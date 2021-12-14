Москва, 14 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Москве сохраняется высокий спрос на жильё, сообщил 14 декабря вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

«В Москве по-прежнему регистрируется рекордное количество ипотечных договоров, спрос на столичное жильё сохраняется на высоком уровне», — сказал он.

Ефимов отметил, что доля Москвы составляет 25,7% от общей суммы кредитов по программе льготной ипотеки.

По данным заместителя мэра, на 9 декабря объём выданных ипотечных кредитов в Москве составил 508,9 млрд рублей, а за 11 месяцев было заключено 40,5 тыс. договоров льготной ипотеки.