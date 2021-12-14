Москва, , 11:21 — REGNUM Исполнитель Вася Обломов (настоящее имя — Василий Гончаров) представил песню под названием «Старикам здесь место». Композиция доступна на цифровых площадках с 13 декабря.

Вася Обломов Скриншот с YouTube

Вместе с треком вышло и видео на него. Ролик попал в русскоязычные тренды YouTube. Пользователи Сети положительно оценили новую песню Васи Обломова, о чём написали в комментариях под видео.

«Умница. Очень сильно, душевно. Как есть», — пишет Илья Свиридов.

«Мороз по спине. Одна из тех вещей у Васи, которые второй раз слушать уже страшно. Спасибо, крайне ёмко и наглядно», — поблагодарил автора Hom.

«Василий, это гениально. Вроде просто всё, и было понятно и так. Но вот преподнести и так исполнить. Вы гений», — считает Captain Salazar.

Ранее Вася Обломов выпустил анимированный клип на свою песню «Колыбельная». Главным героем ролика стал персонаж веб-сериала Mr. Freeman.

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