Афины , , 11:24 — REGNUM Люди в возрасте 75−79 лет в Греции вакцинированы как минимум одной дозой вакцины против коронавируса в 91,7% случаев. Это первая возрастная группа в стране, достигшая такого высокого показателя, заявил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус на на брифинге 13 декабря.

Греция Xinhuanet.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Количество бронирований на прививку среди людей старше 60 лет, для которых вакцинация обязательна с начала декабря и которым также грозит ежемесячный штраф в размере 100 евро, выросло почти на 4% в этом месяце (с 82,2% до 86,4%), добавил он.

Что касается бустерных прививок, Фемистоклеус сказал, что 40% из 5 763 670 человек, имеющих право на третью дозу, уже получили ее.

В отношении общих показателей вакцинации Фемистоклеус сказал, что на сегодня проведено 7 260 000 вакцинаций первой дозой, то есть привито порядка 79% взрослого населения (69,1% от общей численности населения).