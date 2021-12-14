Оренбургский район, Оренбургская область, 14 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области десять школ на территории Оренбургского района с 14 декабря перешли на дистанционное обучение. Причиной стала неблагополучная ситуация по заболеваемости ОРВИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

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Оперштаб муниципального образования принял решение о карантине и переводе учеников школ в Подгородней Покровке, Нижней Павловке, Экодолье, 9 Января (две школы), Южном Урале, Нежинке, Пригородном (две школы), Ивановке на обучение в дистанционном формате.

Стоит отметить, по состоянию на 13 декабря в регионе (за исключением Оренбурга) на «дистанте» было четыре школы, карантин действовал в одном детском саду. Под частичное закрытие попали 16 школ (карантин ввели в 29 классах), а также восемь детских садов (закрыли восемь групп).