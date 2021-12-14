Афины , , 10:49 — REGNUM Греция подтвердила 3841 новый случай заражения коронавирусом за сутки, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 12 декабря.

Греция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 006 706 случаев заражения.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 96 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 19 345.

В общей сложности 709 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 79,4% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

За сутки госпитализированы 333 пациента.

Сутками ранее сообщалось про 3225 зараженных и 90 умерших.