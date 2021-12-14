Великий Новгород, 14 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Шесть социально значимых объектов трех районов Новгородской области остаются без электроснабжения из-за ледяного дождя и мокрого снега, которые прошли накануне. На время устранения аварий на электросетях объекты подключены к дизельным генераторам. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

40.mchs.gov.ru Восстановление электроснабжения после непогоды.

По данным на 10:00 мск 14 декабря, в Новгородской области в зоне отключения электроэнергии находятся 255 населенных пунктов с населением 4086 человека, а также шесть социально значимых объектов в Боровичском, Любытинском и Маловишерском районах.

«За ночь удалось восстановить электроснабжение в 12 населенных пунктах (596 человек). Для временного подключения объектов используются дизельные генераторы, их заправка осуществляется за счёт «Россетей», — уточнили в обладминистрации.

В настоящий момент в регионе работают 118 бригад, 557 человек и 115 единиц техники.

Отметим, по прогнозу, в Новгородской области в ночь на 15 декабря пройдет снег, днем также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура ночью −2…−7, а днем — 3.+2.