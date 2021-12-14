Самара, , 10:53 — REGNUM Бывшую сотрудницу налоговой инспекции обвинили в покушении на мошенничество в Самаре. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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По версии следствия, к фигурантке уголовного дела обратилась заместитель начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками межрегиональной инспекции ФНС России № 20 по региону, которая действовала в интересах одной из фирм города.

В материалах дела указано, что она предложила исключить эту фирму из плана выездных налоговых проверок, а также уменьшить сумму доначисленного неуплаченного налога по итогам проведенных мероприятий налогового контроля за незаконное денежное вознаграждение.

«Обвиняемая, достоверно зная, что принятие данного решение не входит в ее полномочия, на предложение ответила согласием. Далее, она сообщила о необходимости передачи ей денежных средств в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей для последующей передачи лицам, уполномоченным на принятие указанного решения. При этом, денежные средства в размере 200 тысяч рублей из данной суммы обвиняемая намеревалась обратить в свою пользу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что довести свой преступный умысел до конца фигурантка уголовного дела не смогла, поскольку ее задержали сотрудники полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество, посредничества во взяточничестве.

Материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти бывшего полицейского обвинили в покушении на мошенничество.