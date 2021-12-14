Москва, , 10:48 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на повышение зарплаты бюджетников, сообщает 14 декабря сайт правительства России.

Михаил Мишустин Government.ru

Из резервного фонда правительства на эти цели будет направлено 12,2 млрд рублей.

«Речь идёт об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры», — уточнили в правительстве.

В частности, 2,9 млрд рублей пойдут на повышение зарплат работников образовательных учреждений, более 5,2 млрд рублей — научных. На повышение зарплат работников медучреждений направят 2,6 млрд рублей, учреждения культуры получат 1,3 млрд рублей.