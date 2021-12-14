Москва, , 10:48 — REGNUM Распоряжение о выделении более 12,2 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на повышение зарплаты бюджетников подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба российского правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Более 12,2 миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что из этих средств свыше 2,9 млрд рублей планируется направить на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей — на зарплаты научных учреждений.

Кроме того, указывается, что свыше 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей — учреждения культуры.

Помимо этого, отмечается, что речь идет о об учителях, врачах, преподавателях вузов и тех, кто трудится в области науки и культуры и добавляется, что этот вопрос обсуждался на заседании правительства 8 декабря. При этом добавляется, что Мишустин попросил главу Минтруда Антона Котякова взять исполнение указанного решения под личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря стало известно, что более 12 млрд рублей направит правительство РФ на повышение зарплат бюджетников.