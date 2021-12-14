Москва, 14 декабря, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Распоряжение о выделении более 12,2 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ на повышение зарплаты бюджетников подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба российского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Более 12,2 миллиардов рублей будет направлено из резервного фонда на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что из этих средств свыше 2,9 млрд рублей планируется направить на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей — на зарплаты научных учреждений.

Кроме того, указывается, что свыше 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей — учреждения культуры.

Помимо этого, отмечается, что речь идет о об учителях, врачах, преподавателях вузов и тех, кто трудится в области науки и культуры и добавляется, что этот вопрос обсуждался на заседании правительства 8 декабря. При этом добавляется, что Мишустин попросил главу Минтруда Антона Котякова взять исполнение указанного решения под личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря стало известно, что более 12 млрд рублей направит правительство РФ на повышение зарплат бюджетников.