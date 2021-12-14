Черкесск, , 10:48 — REGNUM Карачаево-Черкесии необходимо около 800 млн рублей для решения вопроса с жильем для детей-сирот. В очереди на получение квартир стоят 626 человек. При этом ежегодно растет сумма средств для покупки жилья для этой категории граждан.

Жилье

Так, на 2021 год выделено около 84 млн рублей. Сумма увеличилась в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе прямого эфира с жителями региона.

«В течение 2021 года объявлены более 200 аукционов по закупке жилья, работа в данном направлении продолжается, но из-за нестабильной ситуации с ценами на рынке жилья не всегда достигаются запланированные показатели. Данная проблема существует по всей стране. Вопрос обеспечения граждан из числа детей-сирот стоит на особом контроле, принимаются все возможные меры по приобретению для этой категории граждан благоустроенных жилых помещений», — приводит слова Темрезова РИА «Карачаево-Черкесия».

Читайте также: У детей-сирот Карачаево-Черкесии выросли шансы получить жилье