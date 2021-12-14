Москва, , 10:48 — REGNUM Первоначальные попытки возобновления подъема на старте торгов 13 декабря лишь привлекли продажи, в итоге отбросив Brent в направлении уровня $74 а за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефтепровод Maureen

«Сегодня, 14 декабря, котировки уже успели побывать за пределами этой отметки, откуда слегка отскочили и вышли в символический плюс. Атмосфера на рынке нефти остается напряженной и что еще хуже — неопределенной.

Трейдеры не знают, как оценивать текущую эпидемиологическую обстановку на фоне противоречивых сигналов.

На прошлой неделе первоначальная паника угасла по мере поступления обнадеживающих заявлений о новом штамме коронавируса, который, по словам специалистов, менее опасен своего предшественника — «Дельты».

Однако по мере появления «Омикрона» во все большем числе стран и ухудшения оценок эффективности вакцин беспокойство по поводу последствий распространения штамма возвращаются.

Первый случай заражения новым вирусом был зафиксирован на материковом Китае, что усилило общий негатив на мировых площадках.

В этих условиях нефти марки Brent не помог ежемесячный доклад ОПЕК, который носил скорее нейтральный характер.

Организация оставила прогнозы по добыче вне ОПЕК на 2021−2022 гг. без изменений и при этом повысила свою оценку производства черного золота на сланцевых месторождениях США. Также ОПЕК улучшила прогноз потребления в начале 2022 года.

В ближайшие дни риски для нефти будут смещены в южном направлении, а попытки роста будут привлекать на рынок продавцов.

Помимо тревожной эпидемиологической обстановки давление оказывает стремление Федрезерва к более агрессивному сокращению стимулов, что негативно как для нефти, так и для сегмента рисковых активов в целом.

Так, возвращение под отметку $74 с тестированием 200-дневной скользящей средней выглядит вполне вероятным в краткосрочной перспективе», — считает эксперт.

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