Тунис, 14 декабря, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Президент Туниса Кайс Сайед продлил срок действия приказа о приостановке работы парламента страны. Как сообщает государственное информационное агентство Tunis Afrique Presse, правительство страны планирует возобновить работу Собрания народных представителей только после внеочередных выборов, которые пройдут в декабре 2022 года.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

В своём обращении к народу, президент Кайс Сайед призвал всех граждан Туниса принять участие во «всенародном опросе», по итогам которого пожелания большинства населения страны будут вынесены на референдум о новой конституции страны.

«Тем, кто призывает вернуться (к старой системе): мы никогда не вернемся к тому, что было раньше», — заявил Сайед.

Крупнейшая оппозиционная партия Туниса «Ан-Нахда» раскритиковала действия правительства и призвала своих сторонников не допустить «узурпации» власти в стране.