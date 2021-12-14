Владивосток, 14 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Во Владивостоке готовят к сдаче в эксплуатацию по нацпроекту «Демография» ещё один детский сада — губернатор Олег Кожемяко 14 декабря побывал на объекте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Пресс-служба правительства Приморского края Новый детский сад во Владивостоке

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В бухте Патрокл строят детский сад на 240 мест — он находится в высокой степени готовности и уже ожидает разрешения на ввод в эксплуатацию.

Дошкольное учреждение сдадут в начале 2022 года.

«В первом квартале будут сданы два детских сада. Это почти 500 дополнительных мест, хороший подарок жителям районов Снеговая Падь и Патрокл в новом году. Сад на Патрокле построили в рамках национального проекта «Демография», — пояснил Кожемяко.

Второй сад возводят на средства Дальневосточной единой субсидии.

Активисты тематической площадки «Демография» регионального отделения Народного фронта пояснили, что сформировали ряд предложений для властей региона, касающийся улучшения жизни приморцев.

«Мы подвели итоги работы за два года и на основе проработанных тем сформировали пакет общественных предложений, которые должны улучшить социально-экономическую обстановку в Приморье, повысить качество жизни населения, развивать инфраструктуру, в том числе строить новые школы и детские сады, дома культуры и спортобъекты. Все эти вопросы будут прорабатываться с учетом наших предложений различными органами власти, и эксперты соответствующих тематических площадок регионального штаба Народного фронта также будут оказывать им необходимую поддержку», — сказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Приморском крае Юрий Логинов.