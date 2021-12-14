Чебоксары, , 10:46 — REGNUM В Комсомольском районе Чувашии планируют рекультивировать участок, нарушенный из-за размещения свалки. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона по разработке документации опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Мусор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Заказчиком является администрация Комсомольского района. Речь идёт о проведении проектных и изыскательских работ для рекультивации земельного участка, нарушенного при размещении свалки твёрдых коммунальных отходов в селе Комсомольское.

Подрядчик для составления документации должен будет провести инженерные изыскания, оценить накопленный вред окружающей среде из-за «прошлой хозяйственной деятельности», определить комплекс работ для рекультивации участка.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 1 958 547 рублей. Данные средства предусмотрены в бюджете района.

Аукцион назначен на 23 декабря.