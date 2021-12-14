Москва, 14 декабря 2021, 10:46 — REGNUM Бывший футболист сборной России Юрий Жирков завершит карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Об этом 14 декабря сообщает ТАСС.

Юрий Жирков
Юрий Жирков
Вячеслав Евдокимов

«В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим. Если нет, то придётся завершить карьеру. Пока предложений не было», — сказал Жирков.

Последним клубом 38-летнего Жиркова был «Зенит», срок контракта с которым истёк после завершения сезона 2020/21.

Напомним, Жирков два раза становился чемпионом России в составе ЦСКА (2005, 2006) и три раза — в составе «Зенита» (2018/19, 2019/20, 2020/21), выиграл Кубок УЕФА (2005). В составе «Челси» он стал чемпионом Англии (2010). В составе сборной России он выиграл бронзу чемпионата Европы (2008).

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