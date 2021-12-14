Москва, , 10:46 — REGNUM Бывший футболист сборной России Юрий Жирков завершит карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Об этом 14 декабря сообщает ТАСС.

Юрий Жирков Вячеслав Евдокимов

«В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим. Если нет, то придётся завершить карьеру. Пока предложений не было», — сказал Жирков.

Последним клубом 38-летнего Жиркова был «Зенит», срок контракта с которым истёк после завершения сезона 2020/21.

Напомним, Жирков два раза становился чемпионом России в составе ЦСКА (2005, 2006) и три раза — в составе «Зенита» (2018/19, 2019/20, 2020/21), выиграл Кубок УЕФА (2005). В составе «Челси» он стал чемпионом Англии (2010). В составе сборной России он выиграл бронзу чемпионата Европы (2008).

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