Кишинёв, , 10:44 — REGNUM Компания «Молдовагаз» выплатила Газпрому все деньги за газ, поставленный в ноябре. Об этом 14 декабря сообщил в соцсети Facebook глава молдавского предприятия Вадим Чебан.

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«На сегодняшний день в своей деятельности предприятие фокусируется на сборе платежей за первую половину декабря, включая авансовые перечисления со стороны экономических агентов», — написал Чебан.

Он также призвал абонентов в Молдавии своевременно заплатить за полученные объемы газа.

Напомним, предыдущий платёж за газ Молдавия должна была перечислить до 22 ноября, в противном случае Газпром имел право прекратить подачу топлива. Платёж был просрочен. В российской компании согласились дать отсрочку до 26 ноября. Властям Молдавии пришлось срочно принимать закон о поправках в бюджет, чтобы выделить средства на оплату долга.

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