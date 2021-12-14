14 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

Инфляция в этом году превысит плановый уровень, но и в следующем году ее возврат к 4 % эксперты считают маловероятным. И пока регулятор российского финансового рынка прибегает к повышению ключевой ставки, мировые Центробанки могут прибегнуть к манипулированию статистикой.

Галина Смирнова, , 11:59 — REGNUM Инфляция по итогам этого года окажется выше плановых значений, пишет «Российская газета» со ссылкой на заявление главы российского Минфина в интервью ТАСС. По словам Антона Силуанова, она может достигнуть к концу года около 8%. Но к концу 2022 года министр ожидает возвращения показателя к целевым 4%. По мнению министра финансов, политика Центробанка адекватна нынешней ситуации, и принимаемые Банком России меры позволяют рассчитывать на усмирение инфляции и возвращение ее на плановый уровень. При этом нынешний всплеск инфляции в России, как считает Силуанов, вызван преимущественно глобальными трендами: печатание денег, рост цен на ключевые товары в мире, в том числе сырьевые и товары переработки, что сказывается на росте внутренних цен в России, которая так же, как и другие страны, является участником глобальном экономики.

Центральный банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Между тем аналитики, опрошенные изданием Lenta.ru, назвали возврат к целевому уровню инфляции в 2022 году маловероятным. Более того, некоторые эксперты считают, что основные причины инфляции больше внутренние и главная из них — не совсем умелое владение инструментами регулирования денежного обращения со стороны ЦБ РФ. Хотя при этом, заметим, финансист, бывший руководитель инвестиционного блока ГК «Открытие» Нина Семина в то же время отмечает, что минимум 75% товаров и комплектующих в различных секторах экономики, производства и потребления России — импортного происхождения. Тем не менее она считает, что «в нынешнем году мы столкнулись с тем, что истинные размеры инфляции [в России] либо замалчивались, либо скрывались, и вдруг в конце года мы обнаружили то, что на бытовом уровне чувствовали уже несколько месяцев». При этом исправить ситуацию, по ее словам, трудно. По мнению Семиной, Центробанк может сдержать рост цен путем использования более широкого спектра инструментов монетарной политики. Нужно, по ее словам, помнить, что инфляция — это не повышение цен, это обесценивание национальной валюты. «Повышение цен лишь одно из проявлений инфляции, — говорит финансист. — Происходит путаница причин и следствий — к моему бесконечному удивлению, их путает даже руководитель ЦБ (Эльвира Набиуллина)». Другим же действенным средством, как говорит Семина, будет льготное финансирование отраслей промышленности — ключевых для импортозамещения: допустимы финансовые дотации и субсидии с прозрачной отчетностью за их освоение. Маленькие объемы производства в стране не позволяют защитить россиян от инфляции, считает финансист. Старший аналитик банка БКС Сергей Суверов также говорит о том, что в России есть проблемы с производством, которые толкают цены вверх: «нет достаточной конкуренции на товарных рынках, много монополии и олигополии», что тоже не позволит быстро преодолеть инфляцию. Аналитик не верит в возврат инфляции к 4%, так как попутными факторами инфляции являются политика крупнейших мировых Центробанков и ситуация в цепочках поставок. Денежная ликвидность, по его словам, может уменьшиться в 2022 году, так как ЦБ развитых стран сокращают стимулы, возможно также, что улучшится ситуация с логистикой, но восстановление логистических цепочек и устранение дефицита товаров носит продолжительный характер и быстро не закончится. Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова считает, что глобальными процессами инфляция обусловлена отчасти: сказывается повестка по декарбонизации — рост мировых цен на сырье и удобрения, что движет ценами на продовольствие.

Цены на продукты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Неоднократное повышение ключевой ставки в последнее время не доказало своей эффективности, дружно считают аналитики. Вместе с тем издание напомнило об аналитической записке Центробанка, в которой оспаривались механизмы искусственного ограничения роста цен. Речь идет о мерах, принятых правительством по ограничению цен на ряд товаров. По мнению аналитиков, инвестиции в производство и выпуск российских товаров вследствие таких ограничений сократятся, а ценовые сигналы больше не будут отражать реального положения дел. Между тем, допустим, если цены «отпустят в свободное плавание», то возникает вопрос, какого размера может на самом деле достичь инфляция и, соответственно, до какого уровня ожидать повышения ключевой ставки Центробанком, потому как, в свою очередь, напомним, Центробанк ранее также говорил и о том, что расширение производственных мощностей — дело не быстрое.

Возврат к ориентиру в 4% возможен, по мнению Орловой, лишь при очень жесткой бюджетной политике и урезании расходов. А пока таких тенденций не наблюдается, напротив, по ее словам, власти проводят дополнительные индексации. Как и Сергей Суверов, Орлова прогнозирует 6%-ный уровень инфляции в 2022 году. Напомним также, по мнению вице-премьера Андрея Белоусова, в следующем году нас может ожидать новая волна роста цен. Вторая волна с высокой вероятностью породит, по его словам, «третью волну, связанную с продовольствием, с которой мы столкнёмся в 2022 году, во втором полугодии особенно». При этом вице-премьер подчеркнул, что, в отличие от Банка России, далеко не все регуляторы мира готовы бороться с инфляцией такими решительными методами, как повышение ставки.

Тем временем издание «Эксперт» публикует мнение о том, что борьба с инфляцией мировыми Центробанками будет носить формальный характер: они просто-напросто прибегнут к манипулированию статистикой, что исключит необходимость в принятии решительных действий с их стороны. В материале издания предполагается, что Центробанки могут использовать эффекты низкой и высокой базы: например, если экономика впадает в рецессию, как это было в 2020 году, то на следующий год она, скорее всего, будет показывать высокие темпы роста, что как раз можно было видеть в 2021-м.

Европейский центральный банк JIP

Верно и обратное, и в случае с инфляцией в 2022 году с высокой долей вероятности, как сообщается в статье, она будет значительно замедляться, так как за базу сравнения будут браться цифры 2021 года — рекордные за несколько десятилетий. Такое манипулирование позволит монетарным властям утверждать, что рост цен стабилизировался и спешить с ужесточением политики не стоит. Старший партнер FP Wealth Solutions Игорь Стремоухов, мнение которого публикует «Эксперт», говорит, что США в своей истории уже прибегали к изменению самого способа расчета потребительской инфляции.

«Еще в 1980-х годах они провели кардинальные изменения. Ключевым изменением стало то, что показатель ИПЦ перестал включать в себя цены на жилье. Вместо этого появилась очень расплывчатая формулировка — арендная плата, и этой цифрой достаточно легко манипулировать. В действительности же, если бы сегодняшний ИПЦ включал цены на жилье, сообщаемые в настоящее время показатели инфляции подтолкнули бы и общий и базовый индекс потребительских цен к двузначным темпам роста», — цитирует издание Игоря Стремоухова.

Напомним, в декабре прошлого года мы сообщали о том, что в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров 18 декабря глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала о готовности к дискуссии по включению цен на недвижимость и аренду в методологию Росстата по расчету инфляции в России. Как отмечала Набиуллина, для того чтобы росстатовский индекс достоверно отражал, что происходит с ценами, с ценовым влиянием, нужно периодически производить такую оценку и вводить изменения, если это будет необходимо.