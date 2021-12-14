Мельбурн, Австралия, 14 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Полиция Мельбурна (штат Виктория, юго-восток Австралии) задержала курьера, который подозревается в краже рождественских подарков на сумму свыше 35 тысяч долларов. Местные полицейские уже назвали мужчина «Гринчем, похитивших Рождество» по аналогии с известным рождественским фильмов. Об этом 14 декабря сообщил телеканал Nine News.

Цитата из х/ф «Гринч – похититель Рождества». реж. Рон Ховард. 2000. США, Германия Похититель Рождества

3 декабря в доме курьера были проведены обыски, где были обнаружены свыше 60 посылок, которые мужчина отметил как «доставлено», но на самом деле присвоил себе.

Как заявили в полиции, мужчина незаконно присваивал товары без разбору: обувь, одежду, электронику, детские игрушки, барбекю и даже оптовый заказ туалетной бумаги. Полиция предъявила обвинение 30-летнему мужчине, который предстанет перед мировым судом Рингвуда 5 мая 2022 года.

«Для тех, кто думает, что может свиснуть чужие посылки и избежать наказания, то сообщаем, что Дед Мороз не просто запишет вас в список непослушных детей, но полиция также вас найдет и предаст суду», — пошутил исполняющий обязанности старшего сержанта полиции Грэм Росс.