Оренбург, 14 декабря, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Оренбурге 15 декабря оперштаб примет решение о том, пойдут ли 16 декабря дети в школу или «дистант» будет продлен еще на семь дней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в период с 6 по 12 декабря характеризуется ростом заболеваемости среди взрослого населения и школьников в возрасте 7−14 лет. Недельный эпидемический порог превышен. Аналогичная ситуация наблюдается и по Оренбургу. Уровень заболеваемости ОРВИ в муниципалитете остался на уровне прошлой недели и превысил областной показатель в 1,5 раза.

Скорее всего, карантинную меру продлят, и школьники еще неделю будут учиться в дистанционном формате. Как ранее сообщало ИА REGNUM, школы Оренбурга перевели на дистанционное обучение с 9 декабря из-за эпидемии ОРВИ.